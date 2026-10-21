KWI, als expandierendes mittelständisches Unternehmen mit Hauptsitz in Südkärnten entwickelt und produziert Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen und -systeme, die in vielen Industrien sowie für die öffentliche Hand Anwendung finden. Die Einsatzbereiche umspannen u.a. die Papierindustrie, die Nahrungsmittel- und Trinkwasserproduktion, Öl & Gas, sowie ganz allgemein die Aufbereitung von industriellen und kommunalen Abwässern und die Entsalzung von Meerwasser.

KWI zählt zu den Pionieren im Bereich des Flotationsverfahrens DAF (Dissolved Air Flotation) und ist weltweit der älteste DAF-Anlagenbauer. KWI wurde vor über 70 Jahren gegründet und ist heute auf allen Kontinenten vertreten. Die Exportquote des Unternehmens beträgt über 90%. Seit 2019 hat KWI sein Portfolio um Anlagen zur Klärschlamm-Trocknung erweitert.

© KWI International Environmental Treatment GmbH