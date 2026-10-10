LISA – Life Science Austria
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
1120 Wien
Österreich
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Österreich
Firmenprofil
Das Schwerpunktprogramm Life Science Austria (LISA Dachmarke) wird von der Austria Wirtschaftsservice GmbH im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus betrieben. Das Programm dient als Imagemultiplikator am internationalen Markt, zB durch die Positionierung Österreichs auf internationalen Leitmessen.
LISA trägt zur guten Zusammenarbeit der Regionen auf internationaler Ebene bei und erhöht die Sichtbarkeit Österreichs als attraktiven Standort. Dadurch wird der Bekanntheitsgrad einerseits der österreichischen Life Science Unternehmen und Forschungsinstitutionen international gesteigert und andererseits der Life Science Standort Österreich nachhaltig abgesichert und ausgebaut.
Geschäftswunsch
LISA - LIFE SCIENCE AUSTRIA
LISA steht Interessierten aus aller Welt als Ansprechpartner in Fragen der Kooperation, Ansiedlung und Förderung von Projekten und Businesses in Österreich zur Verfügung. LISA arbeitet als Dachmarke mit allen österreichischen Life Science Clustern zusammen und bündelt auf diese Weise Leistungen und Expertise.
Die Clusterpartner sind: LISAvienna, ecoplus, Medizintechnik-Cluster, human.technology Styria, Innovation Salzburg und Standortagentur Tirol.