© LISA – Life Science Austria

Das Schwerpunktprogramm Life Science Austria (LISA Dachmarke) wird von der Austria Wirtschaftsservice GmbH im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus betrieben. Das Programm dient als Imagemultiplikator am internationalen Markt, zB durch die Positionierung Österreichs auf internationalen Leitmessen.

LISA trägt zur guten Zusammenarbeit der Regionen auf internationaler Ebene bei und erhöht die Sichtbarkeit Österreichs als attraktiven Standort. Dadurch wird der Bekanntheitsgrad einerseits der österreichischen Life Science Unternehmen und Forschungsinstitutionen international gesteigert und andererseits der Life Science Standort Österreich nachhaltig abgesichert und ausgebaut.