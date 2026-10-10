Lugitsch-Strasser GmbH
Kurze Info über uns
Die Firma Lugitsch-Straser GmbH ist ein im Bereich Medizintechnik spezialisiertes Dienstleistungsunternehmen.
Die Firma Lugitsch-Straser GmbH ist ein im Bereich Medizintechnik spezialisiertes Dienstleistungsunternehmen.
Ein wesentlicher Schwerpunkt der Lugitsch-Strasser GmbH ist die Entwicklung und Produktion von dezentralen Abwassersterilisatoren. Mit diesen Anlagen wird biologisch kontaminiertes Abwasser aus Speziallabors ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Lugitsch-Strasser GmbH
Schildbach 119
8230 Hartberg
Österreich
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