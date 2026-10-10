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Lugitsch-Strasser GmbH

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Die Firma Lugitsch-Straser GmbH ist ein im Bereich Medizintechnik spezialisiertes Dienstleistungsunternehmen.

Ein wesentlicher Schwerpunkt der Lugitsch-Strasser GmbH ist die Entwicklung und Produktion von dezentralen Abwassersterilisatoren. Mit diesen Anlagen wird biologisch kontaminiertes Abwasser aus Speziallabors ...

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Firmensitz

Lugitsch-Strasser GmbH
Schildbach 119
8230 Hartberg
Österreich
+43333261000
+43333264218
info@lugitsch-strasser.at
http://www.lugitsch-strasser.at
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