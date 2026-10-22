© SWARCO Indusferica - M. Swarovski Gesellschaft m.b.H.

SWARCO Indusferica ist Teil der internationalen SWARCO-Gruppe und spezialisiert auf industrielle Anwendungen von Glasperlen. Das Unternehmen entwickelt und produziert präzise gefertigte Glasperlenlösungen, die in unterschiedlichsten Branchen eingesetzt werden: etwa als funktionaler Füllstoff in Kunststoffen, Farben und Beschichtungen oder als Strahlmittel für Oberflächenbehandlungen.

Anspruch von SWARCO Indusferica ist es, Materialien durch den gezielten Einsatz von Glasperlen spürbar zu verbessern, sie leichter zu machen, einfacher zu verarbeiten und langlebiger zu gestalten. So entstehen Lösungen, die bestehende Anwendungen gezielt weiterentwickeln und neue Einsatzmöglichkeiten eröffnen.