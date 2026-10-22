SWARCO Indusferica - M. Swarovski Gesellschaft m.b.H.
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Firmensitz
3363 Neufurth
Österreich
Firmenprofil
SWARCO Indusferica ist Teil der internationalen SWARCO-Gruppe und spezialisiert auf industrielle Anwendungen von Glasperlen. Das Unternehmen entwickelt und produziert präzise gefertigte Glasperlenlösungen, die in unterschiedlichsten Branchen eingesetzt werden: etwa als funktionaler Füllstoff in Kunststoffen, Farben und Beschichtungen oder als Strahlmittel für Oberflächenbehandlungen.
Anspruch von SWARCO Indusferica ist es, Materialien durch den gezielten Einsatz von Glasperlen spürbar zu verbessern, sie leichter zu machen, einfacher zu verarbeiten und langlebiger zu gestalten. So entstehen Lösungen, die bestehende Anwendungen gezielt weiterentwickeln und neue Einsatzmöglichkeiten eröffnen.
Geschäftswunsch
Kleine Kugeln. Große Wirkung.
Für Materialien, die mehr leisten sollen
SWARCO Indusferica sucht Kunden, Partner und Distributoren, die das Potenzial industrieller Glasperlenlösungen gezielt nutzen möchten. Diese Produkte verbessern Kunststoffe, Farben und Beschichtungen, unterstützen hochwertige Oberflächenbehandlungen und eröffnen neue Möglichkeiten für leistungsfähige, langlebige und effizient verarbeitbare Materialien.
SWARCO Indusferica
3363 Neufurth