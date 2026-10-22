Deutsch
Seitennavigation
Inhalt

SWARCO Indusferica - M. Swarovski Gesellschaft m.b.H.

Kurze Info über uns
Logo

SWARCO Indusferica ist Teil der internationalen SWARCO-Gruppe und spezialisiert auf industrielle Anwendungen von Glasperlen.

Gesucht: Kunden

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Firmensitz

SWARCO Indusferica - M. Swarovski Gesellschaft m.b.H.
Wipark, 14. Straße 11
3363 Neufurth
Österreich
+4374722020
+437472202249
office.msa@swarco.com
http://www.swarco.com
vCard
Über das Unternehmen

Firmenprofil

SWARCO Indusferica ist Teil der internationalen SWARCO-Gruppe und spezialisiert auf industrielle Anwendungen von Glasperlen. Das Unternehmen entwickelt und produziert präzise gefertigte Glasperlenlösungen, die in unterschiedlichsten Branchen eingesetzt werden: etwa als funktionaler Füllstoff in Kunststoffen, Farben und Beschichtungen oder als Strahlmittel für Oberflächenbehandlungen.

Anspruch von SWARCO Indusferica ist es, Materialien durch den gezielten Einsatz von Glasperlen spürbar zu verbessern, sie leichter zu machen, einfacher zu verarbeiten und langlebiger zu gestalten. So entstehen Lösungen, die bestehende Anwendungen gezielt weiterentwickeln und neue Einsatzmöglichkeiten eröffnen.

Produktbild
© SWARCO Indusferica - M. Swarovski Gesellschaft m.b.H.
Geschäftswunsch

Geschäftswunsch

Kleine Kugeln. Große Wirkung.

Für Materialien, die mehr leisten sollen

SWARCO Indusferica sucht Kunden, Partner und Distributoren, die das Potenzial industrieller Glasperlenlösungen gezielt nutzen möchten. Diese Produkte verbessern Kunststoffe, Farben und Beschichtungen, unterstützen hochwertige Oberflächenbehandlungen und eröffnen neue Möglichkeiten für leistungsfähige, langlebige und effizient verarbeitbare Materialien.

SWARCO Indusferica

Wipark, 14. Straße 11
3363 Neufurth
+43 7472 2020
indusferica@swarco.com
https://www.swarco-indusferica.com
vCard
Produktbild
© SWARCO Indusferica - M. Swarovski Gesellschaft m.b.H.