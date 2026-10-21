© Maschinenfabrik Liezen und Gießerei Ges.m.b.H.

Die MFL zählt mit rund 700 MitarbeiterInnen am Standort Liezen zu den größten Maschinenbauunternehmen Österreichs. Seit mehr als 80 Jahren steht der Name MFL für Qualität, Zuverlässigkeit, Flexibilität und Leistungsfähigkeit.

Das Produktportfolio beinhaltet Engineering und Fertigung von Einzel- und Serienteilen bis hin zu komplexen Maschinen und Anlagen. In der MFL Stahlgießerei werden im Maskenformverfahren hochwertige Stahlgussteile für Kunden rund um den Globus gefertigt. Ein Schwerpunkt dabei sind wasser- und luftgekühlte Roststäbe für Großverbrennungsanlagen.