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Maschinenfabrik Liezen und Gießerei Ges.m.b.H.

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Die MFL am Standort Liezen zählt zu den größten Maschinenbauunternehmen Österreichs.

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Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Firmensitz

Maschinenfabrik Liezen und Gießerei Ges.m.b.H.
Werkstraße 5
8940 Liezen
Österreich
+4336122700
office@mfl.at
http://www.mfl.at
vCard
Über das Unternehmen

Firmenprofil

Die MFL zählt mit rund 700 MitarbeiterInnen am Standort Liezen zu den größten Maschinenbauunternehmen Österreichs. Seit mehr als 80 Jahren steht der Name MFL für Qualität, Zuverlässigkeit, Flexibilität und Leistungsfähigkeit.

Das Produktportfolio beinhaltet Engineering und Fertigung von Einzel- und Serienteilen bis hin zu komplexen Maschinen und Anlagen. In der MFL Stahlgießerei werden im Maskenformverfahren hochwertige Stahlgussteile für Kunden rund um den Globus gefertigt. Ein Schwerpunkt dabei sind wasser- und luftgekühlte Roststäbe für Großverbrennungsanlagen.

Produktbild
© Maschinenfabrik Liezen und Gießerei Ges.m.b.H.
Geschäftswunsch

Geschäftswunsch

PERFEKTE, HITZEBESTÄNDIGE GUSSTEILE FÜR VERBRENNUNGSROSTE

MFL fertigt im Maskenformverfahren, mit den Vorteilen der hohen Maßgenauigkeit, der hervorragenden Oberflächengüte sowie der hohen Wirtschaftlichkeit aufgrund der einwandfreien Reproduzierbarkeit.

Als führender Hersteller in Europa produziert MFL wasser- und luftgekühlte Rostbelagsteile in unterschiedlichster Ausführung für:
- Abfallverbrennungsanlagen
- Biomasseverbrennungsanlagen
- Heizkraftwerke
- Kohlekraftwerke

© Maschinenfabrik Liezen und Gießerei Ges.m.b.H.