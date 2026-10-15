MICADO Besitz GmbH
Kurze Info über uns
MICADO ist ein spezialisierter Anbieter von innovativen Fertigungsmitteln für die Herstellung und Nachbearbeitung von Faserverbundbauteilen in der Luftfahrt- und Automobilindustrie.
MICADO ist ein spezialisierter Anbieter von innovativen Fertigungsmitteln für die Herstellung und Nachbearbeitung von Faserverbundbauteilen in der Luftfahrt- und Automobilindustrie.
Das Leistungsspektrum umfasst Formwerkzeuge, Fräs-, Montage- und Testvorrichtungen.
Vor allem liegt der Fokus darauf, universelle bzw. ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
MICADO Besitz GmbH
Oberlienz 66
9903 Oberlienz
Österreich
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