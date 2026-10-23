MOGUNTIA FOOD GmbH
Kurze Info über uns
FLAVOURSOME SOLUTIONS since 1903.
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MOGUNTIA – immer auf dem neusten Geschmackstand
Als Spezialist für Wurstgewürze, technologische Compounds, Feinkostwürzungen, Haushaltsgewürze und funktionelle Spezialprodukte für Fleischwarenindustrie und -Handwerk sowie Lebensmittelindustrie, besitzt MOGUNTIA als einer der ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
MOGUNTIA FOOD GmbH
Perlmooserstraße 19
6322 Kirchbichl
Österreich
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