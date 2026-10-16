mx flow GmbH
Kurze Info über uns
mx flow aus Oberösterreich bietet eine Maschine, welche Luftfilterpatronen vollautomatisch reinigt.
mx flow aus Oberösterreich bietet eine Maschine, welche Luftfilterpatronen vollautomatisch reinigt.
Der verschmutzte Filter wird in die Maschine gestellt und professionell gereinigt, um im Anschluss wieder verwendet zu werden. Die gekapselte Maschine, welche ATEX zertifiziert ist, schützt Mitarbeiter und Umwelt vor ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
mx flow GmbH
Kampesberg 21
4656 Kirchham
Österreich
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