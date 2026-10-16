Deutsch
Seitennavigation
Inhalt

mx flow GmbH

Kurze Info über uns
Logo

mx flow aus Oberösterreich bietet eine Maschine, welche Luftfilterpatronen vollautomatisch reinigt.

Der verschmutzte Filter wird in die Maschine gestellt und professionell gereinigt, um im Anschluss wieder verwendet zu werden. Die gekapselte Maschine, welche ATEX zertifiziert ist, schützt Mitarbeiter und Umwelt vor ...

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Firmensitz

mx flow GmbH
Kampesberg 21
4656 Kirchham
Österreich
+43772342786800
+4377234278624
office@mx-flow.com
http://www.mx-flow.com
vCard