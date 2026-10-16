Deutsch
Seitennavigation
Inhalt

NKE Austria GmbH

Kurze Info über uns
Logo

NKE FERSA Industry ist ein globaler Hersteller hochwertiger Wälzlager und Lösungen für Industrie- und Bahnanwendungen.

Gesucht: Kunden

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Firmensitz

NKE Austria GmbH
Im Stadtgut C 4
4407 Steyr-Gleink
Österreich
+43725286667
+4372528666759
office@nke.at
http://www.nke.at
vCard
Über das Unternehmen

Firmenprofil

NKE FERSA Industry ist ein globaler Hersteller hochwertiger Wälzlager und Lösungen für Industrie- und Bahnanwendungen. Mit starker technischer Kompetenz und Fokus auf Innovation und Zuverlässigkeit werden Kunden weltweit bedient.
Als Teil der Fersa Group verbindet NKE jahrzehntelange Erfahrung mit globaler Präsenz für Leistung und Fortschritt.

Produktbild
© NKE Austria GmbH
Geschäftswunsch

Geschäftswunsch

Zuverlässigkeit auf Schienen

NKE FERSA Industry möchte bestehende Kooperationen vertiefen und neue Partnerschaften im Bahnsektor aufbauen. Das Unternehmen präsentiert neueste Wälzlagertechnologien, möchte seine Marktpräsenz erweitern und Unternehmen ansprechen, die zuverlässige, leistungsstarke Lösungen für die Bahnindustrie suchen.
Mit technischem Know-How und Produktionskompetenz bietet NKE ein umfangreiches Wälzlagerprogramm und Dienstleistungen an.

Produktbild
© NKE Austria GmbH