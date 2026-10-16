NKE Austria GmbH
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Firmensitz
4407 Steyr-Gleink
Österreich
Firmenprofil
NKE FERSA Industry ist ein globaler Hersteller hochwertiger Wälzlager und Lösungen für Industrie- und Bahnanwendungen. Mit starker technischer Kompetenz und Fokus auf Innovation und Zuverlässigkeit werden Kunden weltweit bedient.
Als Teil der Fersa Group verbindet NKE jahrzehntelange Erfahrung mit globaler Präsenz für Leistung und Fortschritt.
Geschäftswunsch
Zuverlässigkeit auf Schienen
NKE FERSA Industry möchte bestehende Kooperationen vertiefen und neue Partnerschaften im Bahnsektor aufbauen. Das Unternehmen präsentiert neueste Wälzlagertechnologien, möchte seine Marktpräsenz erweitern und Unternehmen ansprechen, die zuverlässige, leistungsstarke Lösungen für die Bahnindustrie suchen.
Mit technischem Know-How und Produktionskompetenz bietet NKE ein umfangreiches Wälzlagerprogramm und Dienstleistungen an.