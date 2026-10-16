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Obersteirische Molkerei eGen

Kurze Info über uns
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Die obersteirische Molkerei eGen ist ein Molkereiunternehmen in Form einer klassischen Genossenschaft. Hauptaugenmerk liegt auf naturgereiften Käsespezialitäten (Hartkäse und Schnittkäse), es werden aber auch einige Produkte der weißen Linie, wie z.B. Frischmilch, ESL-Milch, Naturjoghurt, Sauerrahm, Schlagobers, ...

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Firmensitz

Obersteirische Molkerei eGen
Hautzenbichlstraße 1
8720 Knittelfeld
Österreich
+43351286100817
+43351286100812
office@oml.at
http://www.oml.at
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