Obersteirische Molkerei eGen
Kurze Info über uns
Die obersteirische Molkerei eGen ist ein Molkereiunternehmen in Form einer klassischen Genossenschaft. Hauptaugenmerk liegt auf naturgereiften Käsespezialitäten (Hartkäse und Schnittkäse), es werden aber auch einige Produkte der weißen Linie, wie z.B. Frischmilch, ESL-Milch, Naturjoghurt, Sauerrahm, Schlagobers, ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Obersteirische Molkerei eGen
Hautzenbichlstraße 1
8720 Knittelfeld
Österreich
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