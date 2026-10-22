ONG-IT GmbH

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SAIMOS® - Situational Awareness, Infrastructure Management & Operation’s Security
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- Perimeter Schutz
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- Objekt Detektion
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