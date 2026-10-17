Plansee
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Firmensitz
6600 Reutte
Österreich
Firmenprofil
Plansee ist ein weltweit führender Hersteller von Komponenten aus Molybdän, Wolfram, Wolfram-Schwermetall und deren Legierungen. Mit über 100 Jahren Erfahrung in der Pulvermetallurgie entwickelt Plansee als Innovationspartner individuelle Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen, unter anderem in der Elektronik, Medizintechnik, Automobilindustrie sowie Luft- und Raumfahrt.
Additive Manufacturing eröffnet neue Gestaltungs- und Fertigungsmöglichkeiten: Komplexe Geometrien, innenliegende Strukturen und mehrere Funktionen können direkt in einem Bauteil realisiert werden. Plansee verbindet dafür umfassendes Werkstoff- und Prozess-Know-how mit moderner Fertigungstechnologie und begleitet den Prozess vom Metallpulver bis zum fertigen Bauteil.
Geschäftswunsch
Anspruchsvolle Additive-Manufacturing-Lösungen
Werkstoff- und Prozesskompetenz für komplexe Bauteile
Neue Lösungen für komplexe Anforderungen entwickeln: Mit Additive Manufacturing und der Plansee Werkstoffexpertise in Molybdän, Wolfram und Wolfram-Schwermetallen realisiert das Unternehmen individuelle Bauteillösungen für komplexe Anwendungen mit besonderen Anforderungen. Plansee begleitet von der Auswahl des geeigneten Werkstoffs und dem Bauteildesign über die additive Fertigung bis zum fertigen Bauteil.