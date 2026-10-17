Plansee ist ein weltweit führender Hersteller von Komponenten aus Molybdän, Wolfram, Wolfram-Schwermetall und deren Legierungen. Mit über 100 Jahren Erfahrung in der Pulvermetallurgie entwickelt Plansee als Innovationspartner individuelle Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen, unter anderem in der Elektronik, Medizintechnik, Automobilindustrie sowie Luft- und Raumfahrt.

Additive Manufacturing eröffnet neue Gestaltungs- und Fertigungsmöglichkeiten: Komplexe Geometrien, innenliegende Strukturen und mehrere Funktionen können direkt in einem Bauteil realisiert werden. Plansee verbindet dafür umfassendes Werkstoff- und Prozess-Know-how mit moderner Fertigungstechnologie und begleitet den Prozess vom Metallpulver bis zum fertigen Bauteil.

Plansee Headquarters in Reutte in Tirol, Österreich © Plansee