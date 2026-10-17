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Plansee

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Plansee ist ein weltweit führender Hersteller von Komponenten aus Molybdän, Wolfram, Wolfram-Schwermetall und deren Legierungen.

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Firmensitz

Plansee
Metallwerk-Plansee-Straße 71
6600 Reutte
Österreich
+4356726000
+435672600500
info@plansee.com
https://www.plansee.com
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Über das Unternehmen

Firmenprofil

Plansee ist ein weltweit führender Hersteller von Komponenten aus Molybdän, Wolfram, Wolfram-Schwermetall und deren Legierungen. Mit über 100 Jahren Erfahrung in der Pulvermetallurgie entwickelt Plansee als Innovationspartner individuelle Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen, unter anderem in der Elektronik, Medizintechnik, Automobilindustrie sowie Luft- und Raumfahrt.

Additive Manufacturing eröffnet neue Gestaltungs- und Fertigungsmöglichkeiten: Komplexe Geometrien, innenliegende Strukturen und mehrere Funktionen können direkt in einem Bauteil realisiert werden. Plansee verbindet dafür umfassendes Werkstoff- und Prozess-Know-how mit moderner Fertigungstechnologie und begleitet den Prozess vom Metallpulver bis zum fertigen Bauteil.

Gebäude
Plansee Headquarters in Reutte in Tirol, Österreich © Plansee
Produktbild
© Plansee
Geschäftswunsch

Geschäftswunsch

Anspruchsvolle Additive-Manufacturing-Lösungen

Werkstoff- und Prozesskompetenz für komplexe Bauteile

Neue Lösungen für komplexe Anforderungen entwickeln: Mit Additive Manufacturing und der Plansee Werkstoffexpertise in Molybdän, Wolfram und Wolfram-Schwermetallen realisiert das Unternehmen individuelle Bauteillösungen für komplexe Anwendungen mit besonderen Anforderungen. Plansee begleitet von der Auswahl des geeigneten Werkstoffs und dem Bauteildesign über die additive Fertigung bis zum fertigen Bauteil.

Produktbild
Additive Fertigung von komplexen Bauteilen bei Plansee © Plansee