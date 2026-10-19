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Plappermaul OG

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Eine mobile Lern-Plattform für Ihr betriebliches Umfeld: Aus- und Weiterbildung und Informationstool. Schnelle und einfache Bedienung, sowie zukunftsorientiertes Design machen die Plattform zum attraktivsten Angebot am Markt.

Die Inhalte sind nach dem Lernkärtchen-Prinzip in kleine Abschnitte unterteilt und der ...

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