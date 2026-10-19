Plappermaul OG
Kurze Info über uns
Eine mobile Lern-Plattform für Ihr betriebliches Umfeld: Aus- und Weiterbildung und Informationstool. Schnelle und einfache Bedienung, sowie zukunftsorientiertes Design machen die Plattform zum attraktivsten Angebot am Markt.
Eine mobile Lern-Plattform für Ihr betriebliches Umfeld: Aus- und Weiterbildung und Informationstool. Schnelle und einfache Bedienung, sowie zukunftsorientiertes Design machen die Plattform zum attraktivsten Angebot am Markt.
Die Inhalte sind nach dem Lernkärtchen-Prinzip in kleine Abschnitte unterteilt und der ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
Plappermaul OG
Mühlgruberstraße 42
4540 Pfarrkirchen bei Bad Hall
Österreich
4540 Pfarrkirchen bei Bad Hall
Österreich