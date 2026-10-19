Pollmann International GmbH
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Firmensitz
3822 Karlstein an der Thaya
Österreich
Firmenprofil
Pollmann ist ein weltweit agierendes Familienunternehmen im Automotive-Segment mit 130 Jahren Erfahrung. Der Spezialist für die Produktion von hochkomplexen mechatronischen Baugruppen in hoher Stückzahl ist von der Entwicklung über Prototypen, Werkzeugbau oder Automatisierungsanlagen bis zur Serienreife rund um den Globus für seine Kunden wertvoll.
Mit dem Anspruch „Prozessinnovation und Bauteilpräzision“ kann Pollmann seine Kunden an den Automotive-Hotspots in Europa, Asien, USA und Mexiko betreuen und das Entwicklungs- bzw. Produktions-Know-how flexibel ins Spiel bringen.
Geschäftswunsch
Clevere Bauteile entwickeln, komplexe Prozesse managen
Die Kernkompetenz von Pollmann liegt im Verbund von Metall, Kunststoff und Elektronik zu hoch komplexen Mechatronik-Bauteilen für die Automobilindustrie. Als Spezialist für die Produktion von Baugruppen in hoher Stückzahl ist Pollmann Weltmarktführer bei Schiebedach-Kinematiken und elektromechanischen Türschlosskomponenten. Auch in den Bereichen Elektromobilität und Hybridantrieben ist Pollmann bereits vertreten.