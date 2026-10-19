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Pollmann International GmbH

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Pollmann ist ein weltweit agierendes Familienunternehmen im Automotive-Segment mit 130 Jahren Erfahrung.

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Firmensitz

Pollmann International GmbH
Raabser Straße 1
3822 Karlstein an der Thaya
Österreich
+4328442230
+4328447000111
office@pollmann.at
http://www.pollmann.at
vCard
Über das Unternehmen

Firmenprofil

Pollmann ist ein weltweit agierendes Familienunternehmen im Automotive-Segment mit 130 Jahren Erfahrung. Der Spezialist für die Produktion von hochkomplexen mechatronischen Baugruppen in hoher Stückzahl ist von der Entwicklung über Prototypen, Werkzeugbau oder Automatisierungsanlagen bis zur Serienreife rund um den Globus für seine Kunden wertvoll.
Mit dem Anspruch „Prozessinnovation und Bauteilpräzision“ kann Pollmann seine Kunden an den Automotive-Hotspots in Europa, Asien, USA und Mexiko betreuen und das Entwicklungs- bzw. Produktions-Know-how flexibel ins Spiel bringen.

Produktbild
© Pollmann International GmbH
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© Pollmann International GmbH
Geschäftswunsch

Geschäftswunsch

Clevere Bauteile entwickeln, komplexe Prozesse managen

Die Kernkompetenz von Pollmann liegt im Verbund von Metall, Kunststoff und Elektronik zu hoch komplexen Mechatronik-Bauteilen für die Automobilindustrie. Als Spezialist für die Produktion von Baugruppen in hoher Stückzahl ist Pollmann Weltmarktführer bei Schiebedach-Kinematiken und elektromechanischen Türschlosskomponenten. Auch in den Bereichen Elektromobilität und Hybridantrieben ist Pollmann bereits vertreten.

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