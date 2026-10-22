Praher Plastics Austria GmbH
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
4311 Schwertberg
Österreich
Firmenprofil
Die PRAHER PLASTICS AUSTRIA GmbH ist auf hochwertige Ventile und Armaturen aus PVC-U, PVC-C, PP-H und PVDF spezialisiert, die in der chemischen Industrie, der Wasseraufbereitung und -filtration sowie im Maschinenbau eingesetzt werden.
Die Produktion erfolgt an vollautomatischen Spritzgießmaschinen am Unternehmenssitz in Schwertberg, Österreich.
Das Portfolio reicht von handbetriebenen, pneumatischen und elektrischen Ventilen bis hin zu modernen Steuersystemen und langlebigen Armaturen. Produkte der Marken Praher Plastics und IBG zeichnen sich durch lange Lebensdauer und einfache Wartung aus. Mit jahrzehntelanger Erfahrung liefert das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen mit Präzision, Zuverlässigkeit und konstant hohen Qualitätsstandards.
Geschäftswunsch
Kunststoffrohrleitungssysteme aus PVC-U, PVC-C, PP und PVDF
Rohre, Armaturen (Hand- und Automatik) und Zubehör
Rohrleitungssysteme von Praher Plastics aus hochwertigen Rohstoffen werden in folgende Applikationen eingesetzt: Wasser- und Abwasseraufbereitung, Desalination, Reverse Osmosis, Chemische Industrie, Photovoltaik, Minen- und Bergbau, Behälterbau, Anlagenbau, Halbleiter- und Solarindustrie, Laboreinrichtungen, Nahrungsmittelindustrie, Papierindustrie und Stahlwerken.
Kontakt bei Interesse:
Peraqua Deutschland GmbH
91154 Roth
Deutschland