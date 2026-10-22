Die PRAHER PLASTICS AUSTRIA GmbH ist auf hochwertige Ventile und Armaturen aus PVC-U, PVC-C, PP-H und PVDF spezialisiert, die in der chemischen Industrie, der Wasseraufbereitung und -filtration sowie im Maschinenbau eingesetzt werden.

Die Produktion erfolgt an vollautomatischen Spritzgießmaschinen am Unternehmenssitz in Schwertberg, Österreich.

Das Portfolio reicht von handbetriebenen, pneumatischen und elektrischen Ventilen bis hin zu modernen Steuersystemen und langlebigen Armaturen. Produkte der Marken Praher Plastics und IBG zeichnen sich durch lange Lebensdauer und einfache Wartung aus. Mit jahrzehntelanger Erfahrung liefert das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen mit Präzision, Zuverlässigkeit und konstant hohen Qualitätsstandards.