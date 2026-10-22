Deutsch
Seitennavigation
Inhalt

Praher Plastics Austria GmbH

Kurze Info über uns
Logo

Die PRAHER PLASTICS AUSTRIA GmbH ist auf hochwertige Ventile und Armaturen aus PVC-U, PVC-C, PP-H und PVDF spezialisiert, die in der chemischen Industrie, der Wasseraufbereitung und -filtration sowie im Maschinenbau eingesetzt werden.

Gesucht: Kunden

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Firmensitz

Praher Plastics Austria GmbH
Poneggenstraße 5
4311 Schwertberg
Österreich
+437262611780
+43726261203
sales@praherplastics.com
https://www.praher-plastics.com
vCard
Über das Unternehmen

Firmenprofil

Die PRAHER PLASTICS AUSTRIA GmbH ist auf hochwertige Ventile und Armaturen aus PVC-U, PVC-C, PP-H und PVDF spezialisiert, die in der chemischen Industrie, der Wasseraufbereitung und -filtration sowie im Maschinenbau eingesetzt werden.
Die Produktion erfolgt an vollautomatischen Spritzgießmaschinen am Unternehmenssitz in Schwertberg, Österreich.

Das Portfolio reicht von handbetriebenen, pneumatischen und elektrischen Ventilen bis hin zu modernen Steuersystemen und langlebigen Armaturen. Produkte der Marken Praher Plastics und IBG zeichnen sich durch lange Lebensdauer und einfache Wartung aus. Mit jahrzehntelanger Erfahrung liefert das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen mit Präzision, Zuverlässigkeit und konstant hohen Qualitätsstandards.

Produktbild
© Praher Plastics Austria GmbH
Geschäftswunsch

Geschäftswunsch

Kunststoffrohrleitungssysteme aus PVC-U, PVC-C, PP und PVDF

Rohre, Armaturen (Hand- und Automatik) und Zubehör

Rohrleitungssysteme von Praher Plastics aus hochwertigen Rohstoffen werden in folgende Applikationen eingesetzt: Wasser- und Abwasseraufbereitung, Desalination, Reverse Osmosis, Chemische Industrie, Photovoltaik, Minen- und Bergbau, Behälterbau, Anlagenbau, Halbleiter- und Solarindustrie, Laboreinrichtungen, Nahrungsmittelindustrie, Papierindustrie und Stahlwerken.

Kontakt bei Interesse:

Martin Hanzlik, Standortleiter
Peraqua Deutschland GmbH
Regensburger Ring 12
91154 Roth
Deutschland
+49 9171 9677-4111
+49 9171 9677-2209
martin.hanzlik@peraplas.com
vCard
Produktbild
© Praher Plastics Austria GmbH