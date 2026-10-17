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R-TECH Stahlbauges.m.b.H.

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R-TECH Stahlbauges.m.b.H. entwickelt und produziert Transportgestelle für Betonfertigteile ebenso wie Serienfertigungen für Bauindustrie und Bahnbau sowie Lohnfertigung von Spezialschweißungen.

Firma R-TECH ist seit 1992 im Bereich Stahlbau und Serienproduktion tätig.
Das jährliche Verarbeitungsvolumen beträgt rund ...

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Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Firmensitz

R-TECH Stahlbauges.m.b.H.
Hohe Wand Str. 73
2732 Willendorf
Österreich
+432638777350
+4326387773520
office@r-tech.at
http://www.r-tech.at
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