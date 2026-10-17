R-TECH Stahlbauges.m.b.H.
Kurze Info über uns
R-TECH Stahlbauges.m.b.H. entwickelt und produziert Transportgestelle für Betonfertigteile ebenso wie Serienfertigungen für Bauindustrie und Bahnbau sowie Lohnfertigung von Spezialschweißungen.
R-TECH Stahlbauges.m.b.H. entwickelt und produziert Transportgestelle für Betonfertigteile ebenso wie Serienfertigungen für Bauindustrie und Bahnbau sowie Lohnfertigung von Spezialschweißungen.
Firma R-TECH ist seit 1992 im Bereich Stahlbau und Serienproduktion tätig.
Das jährliche Verarbeitungsvolumen beträgt rund ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
R-TECH Stahlbauges.m.b.H.
Hohe Wand Str. 73
2732 Willendorf
Österreich
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