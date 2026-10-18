ROBUST Plastics GmbH
Kurze Info über uns
Robust Plastics ist ein Produktions- und Technologieunternehmen mit Schwerpunkt im Bereich Kunststoffverarbeitung und Werkzeugbau.
Robust Plastics ist ein Produktions- und Technologieunternehmen mit Schwerpunkt im Bereich Kunststoffverarbeitung und Werkzeugbau.
• Langjährige Erfahrung in der Automobilindustrie (OEM und Systemlieferanten)
• Erfüllung der Qualitätsanforderungen der Automobilindustrie
• Präzisionswerkzeugbau: Exaktheit und ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
ROBUST Plastics GmbH
Hosnedlgasse 18
1220 Wien
Österreich
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