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ROBUST Plastics GmbH

Kurze Info über uns
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Robust Plastics ist ein Produktions- und Technologieunternehmen mit Schwerpunkt im Bereich Kunststoffverarbeitung und Werkzeugbau.

• Langjährige Erfahrung in der Automobilindustrie (OEM und Systemlieferanten)
• Erfüllung der Qualitätsanforderungen der Automobilindustrie
• Präzisionswerkzeugbau: Exaktheit und ...

Branche

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Firmensitz

ROBUST Plastics GmbH
Hosnedlgasse 18
1220 Wien
Österreich
+4312581525
+4312572526
office@robust-plastics.com
http://www.robust-plastics.com
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