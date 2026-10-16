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Rosendahl Nextrom GmbH

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Rosendahl Nextrom GmbH ist der weltweit führende Anbieter von Produktionsanlagen für die Batterie-, Kabel- und Glasfaserindustrie.

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Firmensitz

Rosendahl Nextrom GmbH
Schachen 57
8212 Pischelsdorf/Kulm
Österreich
+433113 5100 0
+433113 5100 59
office.austria@rosendahlnextrom.com
https://rosendahlnextrom.com
vCard
Über das Unternehmen

Firmenprofil

Rosendahl Nextrom GmbH ist der weltweit führende Anbieter von Produktionsanlagen für die Batterie-, Kabel- und Glasfaserindustrie.

Maßgeschneidert nach den Anforderungen des Kunden entstehen die Anlagen zu 100% in Europa. Weltweit sind etwa 800 Mitarbeiter an 7 Standorten „here for you“ und geben täglich ihr Bestes für den Erfolg ihrer Kunden.

Der Hauptsitz liegt in Pischelsdorf (Steiermark). Mit einer Exportquote von 98% kommt der Großteil der Kunden aus Europa, Asien und den USA.
Rosendahl Nextrom ist ein Teil der Knill Gruppe, ein international erfolgreiches Familienunternehmen in der 12. Generation.

Person
© Rosendahl Nextrom GmbH
Personen
© Rosendahl Nextrom GmbH
Geschäftswunsch

Geschäftswunsch

Kommunikation, Mobilität und Energie

BM Rosendahl fertigt in seinen 3 Geschäftsfeldern Anlagen für Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Batterien. Weltweit vertrauen Hersteller von Automobil-, Motorrad- und Industriebatterien seit Jahren auf deren Technologie.

Rosendahl produziert als Markt- und Technologieführer smarte Anlagen, Extruder und Spritzköpfe für Stahlseile, Energie-, Kommunikations- und Automobilkabel sowie Shocktubes.
Nextrom entwickelt und produziert Anlagen zur Herstellung von Glas-Vorformen, Glasfasern und Glasfaserkabel.

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© Rosendahl Nextrom GmbH