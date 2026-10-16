Rosendahl Nextrom GmbH ist der weltweit führende Anbieter von Produktionsanlagen für die Batterie-, Kabel- und Glasfaserindustrie.

Maßgeschneidert nach den Anforderungen des Kunden entstehen die Anlagen zu 100% in Europa. Weltweit sind etwa 800 Mitarbeiter an 7 Standorten „here for you“ und geben täglich ihr Bestes für den Erfolg ihrer Kunden.

Der Hauptsitz liegt in Pischelsdorf (Steiermark). Mit einer Exportquote von 98% kommt der Großteil der Kunden aus Europa, Asien und den USA.

Rosendahl Nextrom ist ein Teil der Knill Gruppe, ein international erfolgreiches Familienunternehmen in der 12. Generation.

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