Rosendahl Nextrom GmbH
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Firmensitz
8212 Pischelsdorf/Kulm
Österreich
Firmenprofil
Rosendahl Nextrom GmbH ist der weltweit führende Anbieter von Produktionsanlagen für die Batterie-, Kabel- und Glasfaserindustrie.
Maßgeschneidert nach den Anforderungen des Kunden entstehen die Anlagen zu 100% in Europa. Weltweit sind etwa 800 Mitarbeiter an 7 Standorten „here for you“ und geben täglich ihr Bestes für den Erfolg ihrer Kunden.
Der Hauptsitz liegt in Pischelsdorf (Steiermark). Mit einer Exportquote von 98% kommt der Großteil der Kunden aus Europa, Asien und den USA.
Rosendahl Nextrom ist ein Teil der Knill Gruppe, ein international erfolgreiches Familienunternehmen in der 12. Generation.
Geschäftswunsch
Kommunikation, Mobilität und Energie
BM Rosendahl fertigt in seinen 3 Geschäftsfeldern Anlagen für Blei-Säure- und Lithium-Ionen-Batterien. Weltweit vertrauen Hersteller von Automobil-, Motorrad- und Industriebatterien seit Jahren auf deren Technologie.
Rosendahl produziert als Markt- und Technologieführer smarte Anlagen, Extruder und Spritzköpfe für Stahlseile, Energie-, Kommunikations- und Automobilkabel sowie Shocktubes.
Nextrom entwickelt und produziert Anlagen zur Herstellung von Glas-Vorformen, Glasfasern und Glasfaserkabel.