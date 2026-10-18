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SAG Motion GmbH

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Die SAG Motion Group, eine Division der Salzburger Aluminium Group, ist führender Anbieter von innovativen Leichtbaukonstruktionen aus Aluminium, gefertigt auf höchstem Qualitätsniveau und nach individuellen technischen Erfordernissen für die

• Schienenfahrzeugindustrie
• Nutzfahrzeugindustrie
• Automobilindustrie
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Firmensitz

SAG Motion GmbH
Nr. 25
5651 Lend
Österreich
+43641665000
+43641665002039
aluminium@sag.at
http://www.sag.at
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