Salzburger Biermanufaktur GmbH
Kurze Info über uns
Die Weisse in Salzburg ist Österreichs älteste Weissbierbrauerei.
Die Weisse in Salzburg ist Österreichs älteste Weissbierbrauerei.
Seit 1901 wird im Familienbetrieb streng nach dem altbewährten Produktionsvorgang des Gründers Adelbert Behr gebraut.
Die Weisse ist ein naturtrübes, flaschenvergorenes Salzburger Weissbier und steht für tradionelle Handwerksqualität. Die Brauerei ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Salzburger Biermanufaktur GmbH
Bayerhamerstraße 10
5020 Salzburg
Österreich
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