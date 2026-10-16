Deutsch
Seitennavigation
Inhalt

Salzburger Biermanufaktur GmbH

Kurze Info über uns

Die Weisse in Salzburg ist Österreichs älteste Weissbierbrauerei.
Seit 1901 wird im Familienbetrieb streng nach dem altbewährten Produktionsvorgang des Gründers Adelbert Behr gebraut.

Die Weisse ist ein naturtrübes, flaschenvergorenes Salzburger Weissbier und steht für tradionelle Handwerksqualität. Die Brauerei ...

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Firmensitz

Salzburger Biermanufaktur GmbH
Bayerhamerstraße 10
5020 Salzburg
Österreich
+43662876376
prost@salzburgerweissbier.at
http://www.salzburgerweissbier.at
vCard