Familienweingut Sattlerhof GmbH
Kurze Info über uns
Feingefühl, Nachhaltigkeit und Mut zur Innovation sind für Willi und Maria Sattler die Grundsteine, um charakterstarke Weine mit hoher Eigenständigkeit zu entwickeln.
Feingefühl, Nachhaltigkeit und Mut zur Innovation sind für Willi und Maria Sattler die Grundsteine, um charakterstarke Weine mit hoher Eigenständigkeit zu entwickeln.
Beständigkeit in der Qualität und die unermüdliche Suche nach Verbesserung prägen das Handwerk der Winzerfamilie. Für den jugendlichen Esprit sorgen ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Familienweingut Sattlerhof GmbH
Sernau 2
8462 Gamlitz
Österreich
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