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SCHIEBEL Antriebstechnik Gesellschaft m.b.H.

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SCHIEBEL bietet Dreh -, Schwenk- und Schubantriebe bis hin zu Antrieben mit einer Sicherheitsfunktion.

Gesucht: Kunden

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Firmensitz

SCHIEBEL Antriebstechnik Gesellschaft m.b.H.
Josef Benc Gasse 4
1230 Wien
Österreich
+431661080
+431661084
info@schiebel-actuators.com
https://www.schiebel-actuators.com
vCard
Über das Unternehmen

Firmenprofil

Die Produktpalette von SCHIEBEL reicht von Dreh -, Schwenk- und Schubantrieben bis hin zu Antrieben mit einer Sicherheitsfunktion. Ein konstantes Wachstum hat es SCHIEBEL ermöglicht, mit 30 internationalen Vertriebspartnern und 7 Niederlassungen ein globales Vertriebsnetz zu etablieren und zu einem führenden Anbieter von elektrischen Stellantrieben aufzusteigen.

SCHIEBEL bietet zusätzliche Leistungen an, um von der Fertigung bis zur Montage seiner hochmodernen Stellantriebe eine ganzheitliche Lösung anzubieten. Die gute Vernetzung mit allen wichtigen Kunden und Partnern in der Branche ermöglicht es SCHIEBEL, immer am Puls der Zeit zu sein und Kundenwünsche so schnell wie möglich zu bedienen.

Produktbild
SCHIEBEL Smartcon Steuerung „one interface makes it all“ © SCHIEBEL Antriebstechnik Gesellschaft m.b.H.
Geschäftswunsch

Geschäftswunsch

SCHIEBEL FAILSAFE ANTRIEBE & ELEKTRISCHE STELL- & REGELANTRIEBE

Führend in der Technologie mit elektrischem Federrückzug

SCHIEBEL Stellantriebe werden ausschließlich am Produktionsstandort Wien hergestellt, womit höchste Qualität für einen sicheren Einsatz in sensiblen Bereichen wie Kraftwerke, Tunnelbau, Öl-, Gas- und Wasseranlagen gewährleistet wird.

Der Funktionsumfang der SCHIEBEL Stellantriebe kann, auch nach der Inbetriebnahme, jederzeit durch ein Upgrade der Produkt-Firmware erweitert werden. Hardwareseitig ermöglicht die modulare Konzeption der Schaltantriebe eine individuelle Aufrüstung mit zusätzlichen Komponenten wie beispielsweise der marktführenden SCHIEBEL Failsafe Technologie.

Direkter Kontakt bei Interesse:

Stephan Hecker
SCHIEBEL Deutschland GmbH
Lavesloher Straße 5
32469 Petershagen
Deutschland
+49 1512 386 24 93
info@schiebel-actuators.de
https://www.schiebel-actuators.com
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Produktbild
SCHIEBEL Failsafe Stellantrieb CM-Serie © SCHIEBEL Antriebstechnik Gesellschaft m.b.H.