SCHIEBEL Antriebstechnik Gesellschaft m.b.H.
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Firmensitz
1230 Wien
Österreich
Firmenprofil
Die Produktpalette von SCHIEBEL reicht von Dreh -, Schwenk- und Schubantrieben bis hin zu Antrieben mit einer Sicherheitsfunktion. Ein konstantes Wachstum hat es SCHIEBEL ermöglicht, mit 30 internationalen Vertriebspartnern und 7 Niederlassungen ein globales Vertriebsnetz zu etablieren und zu einem führenden Anbieter von elektrischen Stellantrieben aufzusteigen.
SCHIEBEL bietet zusätzliche Leistungen an, um von der Fertigung bis zur Montage seiner hochmodernen Stellantriebe eine ganzheitliche Lösung anzubieten. Die gute Vernetzung mit allen wichtigen Kunden und Partnern in der Branche ermöglicht es SCHIEBEL, immer am Puls der Zeit zu sein und Kundenwünsche so schnell wie möglich zu bedienen.
Geschäftswunsch
SCHIEBEL FAILSAFE ANTRIEBE & ELEKTRISCHE STELL- & REGELANTRIEBE
Führend in der Technologie mit elektrischem Federrückzug
SCHIEBEL Stellantriebe werden ausschließlich am Produktionsstandort Wien hergestellt, womit höchste Qualität für einen sicheren Einsatz in sensiblen Bereichen wie Kraftwerke, Tunnelbau, Öl-, Gas- und Wasseranlagen gewährleistet wird.
Der Funktionsumfang der SCHIEBEL Stellantriebe kann, auch nach der Inbetriebnahme, jederzeit durch ein Upgrade der Produkt-Firmware erweitert werden. Hardwareseitig ermöglicht die modulare Konzeption der Schaltantriebe eine individuelle Aufrüstung mit zusätzlichen Komponenten wie beispielsweise der marktführenden SCHIEBEL Failsafe Technologie.
Direkter Kontakt bei Interesse:
SCHIEBEL Deutschland GmbH
32469 Petershagen
Deutschland