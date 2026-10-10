SCHIEBEL Antriebstechnik Gesellschaft m.b.H.

Die Produktpalette von SCHIEBEL reicht von Dreh -, Schwenk- und Schubantrieben bis hin zu Antrieben mit einer Sicherheitsfunktion. Ein konstantes Wachstum hat es SCHIEBEL ermöglicht, mit 30 internationalen Vertriebspartnern und 7 Niederlassungen ein globales Vertriebsnetz zu etablieren und zu einem führenden Anbieter von elektrischen Stellantrieben aufzusteigen.

SCHIEBEL bietet zusätzliche Leistungen an, um von der Fertigung bis zur Montage seiner hochmodernen Stellantriebe eine ganzheitliche Lösung anzubieten. Die gute Vernetzung mit allen wichtigen Kunden und Partnern in der Branche ermöglicht es SCHIEBEL, immer am Puls der Zeit zu sein und Kundenwünsche so schnell wie möglich zu bedienen.