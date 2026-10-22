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SECAR Technologie GmbH

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"Carbon is our business" steht für Secar mit fast 20 Jahren Erfahrung bei Hochleistungsverbundwerkstoffen.

Secar fertigt Hightech-Composite-Bauteile und kombiniert langjährige Erfahrung im Bereich Pultrusion mit patentierten Neuentwicklungen wie PulCore® und PulPress®.

Das Unternehmen ...

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