SECAR Technologie GmbH
Kurze Info über uns
"Carbon is our business" steht für Secar mit fast 20 Jahren Erfahrung bei Hochleistungsverbundwerkstoffen.
"Carbon is our business" steht für Secar mit fast 20 Jahren Erfahrung bei Hochleistungsverbundwerkstoffen.
Secar fertigt Hightech-Composite-Bauteile und kombiniert langjährige Erfahrung im Bereich Pultrusion mit patentierten Neuentwicklungen wie PulCore® und PulPress®.
Das Unternehmen ...
Branche
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Firmensitz
SECAR Technologie GmbH
Industriepark 14
8682 Mürzzuschlag-Hönigsberg
Österreich
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