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smaXtec animal care GmbH

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smaXtec bietet eine revolutionäre Lösung zur Überwachung und Verbesserung von Gesundheit, Fruchtbarkeit und Fütterung von Milchkühen. smaXtec misst wichtige Vitaldaten im Inneren der Kuh - im Netzmagen - und liefert Milchviehhaltern so wertvolle Informationen.

Durch die einzigartige Messposition werden Krankheiten ...

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Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Firmensitz

smaXtec animal care GmbH
Sandgasse 36/2
8010 Graz
Österreich
+43316461588
info@smaXtec.com
http://www.smaxtec.com
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