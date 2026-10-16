smaXtec animal care GmbH
Kurze Info über uns
smaXtec bietet eine revolutionäre Lösung zur Überwachung und Verbesserung von Gesundheit, Fruchtbarkeit und Fütterung von Milchkühen. smaXtec misst wichtige Vitaldaten im Inneren der Kuh - im Netzmagen - und liefert Milchviehhaltern so wertvolle Informationen.
smaXtec bietet eine revolutionäre Lösung zur Überwachung und Verbesserung von Gesundheit, Fruchtbarkeit und Fütterung von Milchkühen. smaXtec misst wichtige Vitaldaten im Inneren der Kuh - im Netzmagen - und liefert Milchviehhaltern so wertvolle Informationen.
Durch die einzigartige Messposition werden Krankheiten ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
smaXtec animal care GmbH
Sandgasse 36/2
8010 Graz
Österreich
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