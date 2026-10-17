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Spaetrot Gebeshuber GmbH

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Johannes Gebeshuber produziert seine Weißweine ausschließlich aus den rebsorten Zierfandler und Rotgipfler. Das ist weltweit einzigartig! Die Rotweine werden aus Pinot Noir und St.Laurent gekeltert. Der starke, unverwechselbare Ausdruck und Charakter der Weine wird geprägt durch den jahrmillionen alten Muschelkalk der ...

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Firmensitz

Spaetrot Gebeshuber GmbH
Jubiläumsstraße 43
2352 Gumpoldskirchen
Österreich
+43225261164
+43225262129
office@weingut-gebeshuber.at
http://www.weingut-gebeshuber.at
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