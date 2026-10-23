Speech Processing Solutions GmbH
Kurze Info über uns
Speech Processing Solutions ist Hersteller von Philips-Sprachtechnologie. Als Marktführer für Speech-to-Text-Komplettlösungen einschließlich Services, Soft- und Hardware beliefert Philips Dictation nicht nur das Gesundheitswesen und Juristen, sondern auch zahlreiche andere Sektoren.
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Gutheil-Schoder-Gasse 8-12
1100 Wien
Österreich
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