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Hoenle UV Disinfection Austria GmbH

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STERILSYSTEMS GmbH ist seit nahezu 30 Jahren der Pionier für UV-C-Entkeimungslösungen. Das Unternehmen zählt zu den Experten in der Entwicklung und Produktion von Geräten für die UV-C-Luftentkeimung, UV-C-Wasserdesinfektion, UV-C-Oberflächenentkeimung, der Geruchsneutralisation und Raumlufttrocknung. UV-C Strahlen ...

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Firmensitz

Hoenle UV Disinfection Austria GmbH
Markt 384
5570 Mauterndorf
Österreich
+43647220007
+4364722000720
info@sterilsystems.com
http://www.sterilsystems.com
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