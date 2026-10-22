Swarovski-Optik AG & Co KG
Kurze Info über uns
SWAROVSKI OPTIK mit Sitz in Absam / Tirol ist Teil der Unternehmensgruppe Swarovski. Das 1949 gegründete österreichische Unternehmen ist auf die Entwicklung und Herstellung fernoptischer Geräte höchster Präzision spezialisiert. Die Ferngläser, Teleskope, Zielfernrohre und optronischen Geräte werden weltweit von ...
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Firmensitz
Swarovski-Optik AG & Co KG
Daniel Swarovski Straße 70
6067 Absam
Österreich
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