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Swarovski-Optik AG & Co KG

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SWAROVSKI OPTIK mit Sitz in Absam / Tirol ist Teil der Unternehmensgruppe Swarovski. Das 1949 gegründete österreichische Unternehmen ist auf die Entwicklung und Herstellung fernoptischer Geräte höchster Präzision spezialisiert. Die Ferngläser, Teleskope, Zielfernrohre und optronischen Geräte werden weltweit von ...

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Firmensitz

Swarovski-Optik AG & Co KG
Daniel Swarovski Straße 70
6067 Absam
Österreich
+4352235110
+4352235116550
info@swarovskioptik.com
http://www.swarovskioptik.com
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