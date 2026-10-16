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UNIQA Capital Markets GmbH

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UNIQA HEALTH INVEST ist eine Marke der UNIQA Group in Kooperation mit ihrem Tochterunternehmen PremiQaMed Group. Die Unternehmensgruppe investiert als Minderheitsgesellschafter in erfolgreiche Geschäftsmodelle im Gesundheitsbereich, welche von Unternehmenspersönlichkeiten geführt werden, die die Zukunft ihrer ...

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Untere Donaustraße 21
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+43121175
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