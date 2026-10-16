ViennaLab Diagnostics GmbH
Kurze Info über uns
ViennaLab Diagnostics GmbH widmet sich der Entwicklung von in-vitro-Diagnostika (IVDs), die durch ein starkes Vertriebsnetzwerk weltweit verfügbar sind. Die Assays bedienen sich verschiedener Technologien, um spezifisch genetische Varianten nachzuweisen. Sie finden Anwendung bei Erbkrankheiten, genetischen ...
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Firmensitz
ViennaLab Diagnostics GmbH
Gaudenzdorfer Gürtel 43-45
1120 Wien
Österreich
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