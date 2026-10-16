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ViennaLab Diagnostics GmbH

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ViennaLab Diagnostics GmbH widmet sich der Entwicklung von in-vitro-Diagnostika (IVDs), die durch ein starkes Vertriebsnetzwerk weltweit verfügbar sind. Die Assays bedienen sich verschiedener Technologien, um spezifisch genetische Varianten nachzuweisen. Sie finden Anwendung bei Erbkrankheiten, genetischen ...

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ViennaLab Diagnostics GmbH
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Österreich
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info@viennalab.com
http://www.viennalab.com
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