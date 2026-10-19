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Virtual Vehicle Research GmbH

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Als größtes Forschungszentrum Europas für virtuelle Fahrzeugentwicklung löst Virtual Vehicle technologische Herausforderungen praxisnah, branchenübergreifend und immer mit Fokus auf reale Anwendungen.

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Firmensitz

Virtual Vehicle Research GmbH
Inffeldgasse 21a
8010 Graz
Österreich
+433168739001
info@v2c2.at
https://www.virtual-vehicle.at/
https://www.linkedin.com/company/virtual-vehicle-research-gmbh
https://www.facebook.com/Virtual.Vehicle/
vCard
Über das Unternehmen

Firmenprofil

Als größtes Forschungszentrum Europas für virtuelle Fahrzeugentwicklung löst Virtual Vehicle in enger Kooperation mit über 150 internationalen Partnern aus Wissenschaft und Industrie technologische Herausforderungen praxisnah, branchenübergreifend und immer mit Fokus auf reale Anwendungen.
Ob Automotive, Schiene, Energie, Health Tech, Maritime oder Defense: Mit Simulation, künstlicher Intelligenz, digitalen Zwillingen und modellbasierter Entwicklung hilft das Unternehmen, Produkte intelligenter, sicherer und nachhaltiger zu machen und Innovationen schneller, sicherer und effizienter auf den Markt zu bringen.

Symbolbild
© Virtual Vehicle Research GmbH
Geschäftswunsch

Geschäftswunsch

Kunden und Forschungspartner

Spitzenforschung und Virtualisierung komplexer Systeme im Bereich Automotive, Schiene, Energie, Health Tech, Maritime und Defense.
Forschung an der virtuellen Entwicklung, Validierung und dem Betrieb Software-basierter Systeme.
Virtuelle/Hybrid-Tests, Optimierung durch Modellierung und Tests von Komponenten und deren Verhalten.
Digitale Zwillinge für digitalen Betrieb und Instandhaltungsoptimierung.