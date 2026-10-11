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Weingut Ingrid Groiss

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„Leidenschaft, Gefühl und Zielstrebigkeit. Mit diesen Worten würde ich mich beschreiben“, sagt Ingrid Groiss über sich selbst. Die junge Winzerin mit akademischem Background (Wirtschafts- und Weinbaustudium) zählt wohl zu den interessantesten Talenten des Weinviertels.

Aus einer Winzer- und Heurigenfamilie in ...

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Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Firmensitz

Weingut Ingrid Groiss
Tullnerstraße 472
2014 Breitenwaida
Österreich
info@ingrid-groiss.at
http://www.ingrid-groiss.at
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