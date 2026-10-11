Weingut Ingrid Groiss
Kurze Info über uns
„Leidenschaft, Gefühl und Zielstrebigkeit. Mit diesen Worten würde ich mich beschreiben“, sagt Ingrid Groiss über sich selbst. Die junge Winzerin mit akademischem Background (Wirtschafts- und Weinbaustudium) zählt wohl zu den interessantesten Talenten des Weinviertels.
„Leidenschaft, Gefühl und Zielstrebigkeit. Mit diesen Worten würde ich mich beschreiben“, sagt Ingrid Groiss über sich selbst. Die junge Winzerin mit akademischem Background (Wirtschafts- und Weinbaustudium) zählt wohl zu den interessantesten Talenten des Weinviertels.
Aus einer Winzer- und Heurigenfamilie in ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
Weingut Ingrid Groiss
Tullnerstraße 472
2014 Breitenwaida
Österreich
2014 Breitenwaida
Österreich