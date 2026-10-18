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Weingut Frank GmbH

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Das Weingut Frank wird seit vielen Generationen von der Familie Frank im nördlichen Weinviertel bewirtschaftet. Der Grüne Veltliner ist die wichtigste Rebsorte des Weingutes. Riesling, Weissburgunder, Gemischter Satz, Merlot, Cabernet Sauvignon und Zweigelt runden das Angebot ab. Der Grüne Veltliner wächst auf ...

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Firmensitz

Weingut Frank GmbH
Kellergasse 5
2171 Herrnbaumgarten
Österreich
+4325552300
+43255523004
frank@weingutfrank.at
https://www.weingutfrank.at
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