Weingut Frank GmbH
Kurze Info über uns
Das Weingut Frank wird seit vielen Generationen von der Familie Frank im nördlichen Weinviertel bewirtschaftet. Der Grüne Veltliner ist die wichtigste Rebsorte des Weingutes. Riesling, Weissburgunder, Gemischter Satz, Merlot, Cabernet Sauvignon und Zweigelt runden das Angebot ab. Der Grüne Veltliner wächst auf ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Weingut Frank GmbH
Kellergasse 5
2171 Herrnbaumgarten
Österreich
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