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Weingut Franz Anton Mayer GmbH

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Der Weinbaubetrieb Franz Anton Mayer beschäftigt sich seit mittlerweile 4 Generationen mit dem, was die fruchtbaren Lössböden der Region Wagram hervorbringen: Geschmackvolle, sortentypische und unverwechselbare Weine. Dieser mehr als 120-jährigen Tradition fühlt sich die Familie Mayer verpflichtet. Jetzt und auch in ...

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Firmensitz

Weingut Franz Anton Mayer GmbH
Mitterstockstall 6
3470 Kirchberg am Wagram
Österreich
+43227929250
office@fam-wein.at
http://www.franzantonmayer.at
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