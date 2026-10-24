Weingut Franz Anton Mayer GmbH
Kurze Info über uns
Der Weinbaubetrieb Franz Anton Mayer beschäftigt sich seit mittlerweile 4 Generationen mit dem, was die fruchtbaren Lössböden der Region Wagram hervorbringen: Geschmackvolle, sortentypische und unverwechselbare Weine. Dieser mehr als 120-jährigen Tradition fühlt sich die Familie Mayer verpflichtet. Jetzt und auch in ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Weingut Franz Anton Mayer GmbH
Mitterstockstall 6
3470 Kirchberg am Wagram
Österreich
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