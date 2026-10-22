Deutsch
Seitennavigation
Inhalt

Weingut Gesellmann GmbH

Kurze Info über uns
Logo

„Im Einklang mit der Natur wollen wir jedes Jahr charakterreiche, gebietstypische Weine kreieren.“ Nach intensiver Arbeit werden seit 2015 BIO-zertifizierte Weinen erzeugt.

Das Hauptaugenmerk gilt dem Blaufränkisch, welcher sich in den Flaggschiffweinen Opus Eximium, hochberc und G wiederfindet. Opus Eximium - diese ...

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Firmensitz

Weingut Gesellmann GmbH
Lange Gasse 65
7301 Deutschkreutz
Österreich
+43261380360
weingut@gesellmann.at
https://www.gesellmann.at
vCard