Weingut Gesellmann GmbH
Kurze Info über uns
„Im Einklang mit der Natur wollen wir jedes Jahr charakterreiche, gebietstypische Weine kreieren.“ Nach intensiver Arbeit werden seit 2015 BIO-zertifizierte Weinen erzeugt.
„Im Einklang mit der Natur wollen wir jedes Jahr charakterreiche, gebietstypische Weine kreieren.“ Nach intensiver Arbeit werden seit 2015 BIO-zertifizierte Weinen erzeugt.
Das Hauptaugenmerk gilt dem Blaufränkisch, welcher sich in den Flaggschiffweinen Opus Eximium, hochberc und G wiederfindet. Opus Eximium - diese ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Weingut Gesellmann GmbH
Lange Gasse 65
7301 Deutschkreutz
Österreich
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