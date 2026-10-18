Deutsch
Seitennavigation
Inhalt

Hagn Weine

Kurze Info über uns
Logo

Das Weingut Hagn ist ein Familienbetrieb, der bereits seit rund 300 Jahren in der bekannten Weinviertler Marktgemeinde Mailberg ansässig ist. Das frische Klima, die geschützte Lage der Weingärten und der Boden prägen die Eigenschaften des Weines aus dem niederösterreichischen Raum.

Zu den Rebsorten des Weinguts ...

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Firmensitz

Hagn Weine
Mailberg 154
2024 Mailberg
Österreich
+43294322560
+432943225672
info@hagn-weingut.at
http://www.hagn-weingut.at
vCard