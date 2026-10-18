Hagn Weine
Kurze Info über uns
Das Weingut Hagn ist ein Familienbetrieb, der bereits seit rund 300 Jahren in der bekannten Weinviertler Marktgemeinde Mailberg ansässig ist. Das frische Klima, die geschützte Lage der Weingärten und der Boden prägen die Eigenschaften des Weines aus dem niederösterreichischen Raum.
Das Weingut Hagn ist ein Familienbetrieb, der bereits seit rund 300 Jahren in der bekannten Weinviertler Marktgemeinde Mailberg ansässig ist. Das frische Klima, die geschützte Lage der Weingärten und der Boden prägen die Eigenschaften des Weines aus dem niederösterreichischen Raum.
Zu den Rebsorten des Weinguts ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Hagn Weine
Mailberg 154
2024 Mailberg
Österreich
2024 Mailberg
Österreich