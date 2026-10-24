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Sabathi Hannes

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Von den Gegebenheiten der Lagen geprägt, erhalten die Weine des jungen Winzers Hannes Sabathi einen unverwechselbaren und einzigartigen Charakter, der nicht umsonst auch außerhalb der Südsteiermark von Weinliebhabern geschätzt wird. Mit seiner ambitionierten und innovativen Arbeitsweise gelingt es ihm, nationale und ...

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Sabathi Hannes
Kranachberg 51
8462 Gamlitz
Österreich
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+433453290029
office@hannessabathi.at
http://www.hannessabathi.at
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