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Weingut Hans Igler GmbH

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Mitten im Blaufränkischland, der angesagten Rotwein-Hochburg Österreichs, verfolgt Waltraud Reisner-Igler mit Ehemann Wolfgang und Sohn Clemens die Vision zur Vinifizierung eines perfekten Blaufränkisch. Diesen Weg hatte Vater Hans Igler als "Rotwein-Pionier" des Landes bereits seit den frühen 60er Jahren ...

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Firmensitz

Weingut Hans Igler GmbH
Langegasse 49
7301 Deutschkreutz
Österreich
info@hans-igler.com
http://www.hans-igler.com
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