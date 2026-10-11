Weingut Hans Igler GmbH
Kurze Info über uns
Mitten im Blaufränkischland, der angesagten Rotwein-Hochburg Österreichs, verfolgt Waltraud Reisner-Igler mit Ehemann Wolfgang und Sohn Clemens die Vision zur Vinifizierung eines perfekten Blaufränkisch. Diesen Weg hatte Vater Hans Igler als "Rotwein-Pionier" des Landes bereits seit den frühen 60er Jahren ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Weingut Hans Igler GmbH
Langegasse 49
7301 Deutschkreutz
Österreich
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