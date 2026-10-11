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Weingut Philipp Grassl GmbH

Kurze Info über uns
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Das Weingut Grassl ist mit 24 ha Eigenfläche relativ klein, aber fein und gut überschaubar. Die Grassls sind geradlinige Menschen und mögen klare Linien.

Das Konzept: Schwerpunkt bei den Rotweinen, klares Sortiment, puristisch im Auftritt nach außen, funktioneller Keller, Etiketten ohne Schnickschnack, keine ...

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Firmensitz

Weingut Philipp Grassl GmbH
Am Graben 4 - 6
2464 Göttlesbrunn
Österreich
+4321628483
+43216284834
office@weingut-grassl.com
http://www.weingut-grassl.com
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