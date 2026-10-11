Weingut Philipp Grassl GmbH
Kurze Info über uns
Das Weingut Grassl ist mit 24 ha Eigenfläche relativ klein, aber fein und gut überschaubar. Die Grassls sind geradlinige Menschen und mögen klare Linien.
Das Weingut Grassl ist mit 24 ha Eigenfläche relativ klein, aber fein und gut überschaubar. Die Grassls sind geradlinige Menschen und mögen klare Linien.
Das Konzept: Schwerpunkt bei den Rotweinen, klares Sortiment, puristisch im Auftritt nach außen, funktioneller Keller, Etiketten ohne Schnickschnack, keine ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Weingut Philipp Grassl GmbH
Am Graben 4 - 6
2464 Göttlesbrunn
Österreich
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