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Weingut Müller GmbH

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Im kleinen Weinort Krustetten im südlichen Kremstal befindet sich das Weingut Müller. Es wurde 1270 in den Göttweiger Stiftsarchiven erstmals urkundlich erwähnt und wird seit 1936 von den Müllers als Familienbetrieb geführt. Der Weinbau hat im Kremstal eine lange Tradition, welche von der Familie geschätzt und ...

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Firmensitz

Weingut Müller GmbH
Hollenburgerstraße 12
3508 Krustetten
Österreich
+4327392691
+432739269114
info@weingutmueller.at
http://www.weingutmueller.at
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