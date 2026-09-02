Weingut Stift Göttweig GmbH
Kurze Info über uns
Auf 1000 Jahre Tradition kann das Weingut Stift Göttweig verweisen, denn schon seit 1083 besteht das Benediktinerstift und mit ihm die Weinberge an den Hängen des Göttweiger Berges.
Auf 1000 Jahre Tradition kann das Weingut Stift Göttweig verweisen, denn schon seit 1083 besteht das Benediktinerstift und mit ihm die Weinberge an den Hängen des Göttweiger Berges.
Heute liegt die Verantwortung für die Betreuung der Weinberge, für die Vinifizierung und die Vermarktung der Wein vom Stift Göttweig ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Weingut Stift Göttweig GmbH
Göttweig 1
3511 Furth
Österreich
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