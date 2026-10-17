Stiftsbetriebe Klosterneuburg GmbH
Kurze Info über uns
Stift Klosterneuburg wurde im Jahr 1114 gegründet, ist das älteste Weingut Österreichs und eines der ältesten der Welt. Die Weine wachsen in den besten Lagen von Wien, der Thermenregion sowie Klosterneuburg und sind perfekte Botschafter der österreichischen Weinkultur.
Stift Klosterneuburg wurde im Jahr 1114 gegründet, ist das älteste Weingut Österreichs und eines der ältesten der Welt. Die Weine wachsen in den besten Lagen von Wien, der Thermenregion sowie Klosterneuburg und sind perfekte Botschafter der österreichischen Weinkultur.
Das Sortiment des Stifts Klosterneuburg umfasst ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Stiftsbetriebe Klosterneuburg GmbH
Stiftsplatz 1
3400 Klosterneuburg
Österreich
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