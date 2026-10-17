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Stiftsbetriebe Klosterneuburg GmbH

Kurze Info über uns
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Stift Klosterneuburg wurde im Jahr 1114 gegründet, ist das älteste Weingut Österreichs und eines der ältesten der Welt. Die Weine wachsen in den besten Lagen von Wien, der Thermenregion sowie Klosterneuburg und sind perfekte Botschafter der österreichischen Weinkultur.

Das Sortiment des Stifts Klosterneuburg umfasst ...

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Firmensitz

Stiftsbetriebe Klosterneuburg GmbH
Stiftsplatz 1
3400 Klosterneuburg
Österreich
+432243411522
weingut@stift-klosterneuburg.at
https://www.stift-klosterneuburg.at/weingut-und-obstgut
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