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Johann Topf GmbH

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In der malerischen Ortschaft Straß im Straßertal liegt am Fuße des Gaisbergs das Traditionsweingut Johann Topf, geführt von Hans und Magdalena Topf. Ein beeindruckender Platz, wo liebevoll Tradition und Innovation miteinander harmonisch verschmelzen.

Der ganze Stolz des Winzers Hans Topf sind die Lagen des ...

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Firmensitz

Johann Topf GmbH
Talstraße 162
3491 Straß im Straßertale
Österreich
+4327352491
+432735249191
office@weingut-topf.at
http://www.weingut-topf.at
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