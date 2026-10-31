Johann Topf GmbH
Kurze Info über uns
In der malerischen Ortschaft Straß im Straßertal liegt am Fuße des Gaisbergs das Traditionsweingut Johann Topf, geführt von Hans und Magdalena Topf. Ein beeindruckender Platz, wo liebevoll Tradition und Innovation miteinander harmonisch verschmelzen.
In der malerischen Ortschaft Straß im Straßertal liegt am Fuße des Gaisbergs das Traditionsweingut Johann Topf, geführt von Hans und Magdalena Topf. Ein beeindruckender Platz, wo liebevoll Tradition und Innovation miteinander harmonisch verschmelzen.
Der ganze Stolz des Winzers Hans Topf sind die Lagen des ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Johann Topf GmbH
Talstraße 162
3491 Straß im Straßertale
Österreich
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