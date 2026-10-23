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Weingut Zull GmbH

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Die Natur selbst ist es, die in Schrattenthal im nördlichen Weinviertel unter anderem den Charakter der Weine bestimmen darf: Unterschiedliche Böden, die die Auswahl der idealen Rebsorten wie Grüner Veltliner, Riesling und Zweigelt vorgeben, heiße Sommertage und kalte Nächte während der Reifezeit, die den Trauben ihre ...

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Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Firmensitz

Weingut Zull GmbH
Schrattenthal 9
2073 Schrattenthal
Österreich
+4329468217
+43294682174
office@zull.at
http://www.zull.at
https://www.facebook.com/pages/Weingut-Zull/1480359235580583
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