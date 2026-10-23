Weingut Zull GmbH
Kurze Info über uns
Die Natur selbst ist es, die in Schrattenthal im nördlichen Weinviertel unter anderem den Charakter der Weine bestimmen darf: Unterschiedliche Böden, die die Auswahl der idealen Rebsorten wie Grüner Veltliner, Riesling und Zweigelt vorgeben, heiße Sommertage und kalte Nächte während der Reifezeit, die den Trauben ihre ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Weingut Zull GmbH
Schrattenthal 9
2073 Schrattenthal
Österreich
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