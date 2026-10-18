Wildfellner Gesellschaft m.b.H.
Kurze Info über uns
Seit mehr als 40 Jahren ist die Firma Wildfellner führender Hersteller von achsenlosen Spiralfördersystemen in Europa. Entwicklung, Planung, Produktion, Montage und Service aus einer Hand gewährleisten seit Jahrzehnten wegweisende Lösungen und dauerhafte Qualität.
Seit mehr als 40 Jahren ist die Firma Wildfellner führender Hersteller von achsenlosen Spiralfördersystemen in Europa. Entwicklung, Planung, Produktion, Montage und Service aus einer Hand gewährleisten seit Jahrzehnten wegweisende Lösungen und dauerhafte Qualität.
Mit den Horizontal- und Senkrechtförderern wurden ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Wildfellner Gesellschaft m.b.H.
Niederlaaberstraße 3
4611 Buchkirchen
Österreich
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