WINTERSTEIGER Holding AG
Kurze Info über uns
Die Wintersteiger AG ist Weltmarktführer in den Geschäftsfeldern SPORTS, SEEDMECH und WOODTECH. Die Zentrale in Ried im Innkreis, 16 eigene Konzerngesellschaften und 60 Repräsentanzen beliefern in Summe 130 Länder.
Die Wintersteiger AG ist Weltmarktführer in den Geschäftsfeldern SPORTS, SEEDMECH und WOODTECH. Die Zentrale in Ried im Innkreis, 16 eigene Konzerngesellschaften und 60 Repräsentanzen beliefern in Summe 130 Länder.
SEEDMECH
Gesamtlösungen für Pflanzenzucht und -forschung
SPORTS
Gesamtlösungen für den Verleih und ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
WINTERSTEIGER Holding AG
J.-M. Dimmelstraße 9
4910 Ried im Innkreis
Österreich
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