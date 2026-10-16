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WINTERSTEIGER Holding AG

Kurze Info über uns
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Die Wintersteiger AG ist Weltmarktführer in den Geschäftsfeldern SPORTS, SEEDMECH und WOODTECH. Die Zentrale in Ried im Innkreis, 16 eigene Konzerngesellschaften und 60 Repräsentanzen beliefern in Summe 130 Länder.

SEEDMECH
Gesamtlösungen für Pflanzenzucht und -forschung

SPORTS
Gesamtlösungen für den Verleih und ...

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Firmensitz

WINTERSTEIGER Holding AG
J.-M. Dimmelstraße 9
4910 Ried im Innkreis
Österreich
+4377529190
+43775291952
office@wintersteiger.at
http://www.wintersteiger.com
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