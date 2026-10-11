WINZERHOF Familie Dockner Gesellschaft m.b.H.
Kurze Info über uns
Der Winzerhof Dockner blickt auf einen echten Erfolgslauf zurück. Zahlreiche Auszeichnungen von nationalen Weinfachzeitschriften erhielten die Dockners in den letzten Jahren - und das nicht nur für die Grünen Veltliner und Rieslinge, sondern auch für Rot- und Süßweine.
Der Winzerhof Dockner blickt auf einen echten Erfolgslauf zurück. Zahlreiche Auszeichnungen von nationalen Weinfachzeitschriften erhielten die Dockners in den letzten Jahren - und das nicht nur für die Grünen Veltliner und Rieslinge, sondern auch für Rot- und Süßweine.
Seit mehr als 10 Jahren sind die Dockners auch ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
WINZERHOF Familie Dockner Gesellschaft m.b.H.
Ortsstraße 30
3508 Höbenbach
Österreich
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