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WINZERHOF Familie Dockner Gesellschaft m.b.H.

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Der Winzerhof Dockner blickt auf einen echten Erfolgslauf zurück. Zahlreiche Auszeichnungen von nationalen Weinfachzeitschriften erhielten die Dockners in den letzten Jahren - und das nicht nur für die Grünen Veltliner und Rieslinge, sondern auch für Rot- und Süßweine.

Seit mehr als 10 Jahren sind die Dockners auch ...

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Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Firmensitz

WINZERHOF Familie Dockner Gesellschaft m.b.H.
Ortsstraße 30
3508 Höbenbach
Österreich
+4327367262
winzerhof@dockner.at
http://www.dockner.at
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