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Zell-Metall GmbH Engineering Plastics

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Kernkompetenz sind thermoplastische technische Kunststoff-Halbzeuge für die spanabhebende Bearbeitung.
Zell-Metall Engineering Plastics stellt seit 1955 ZELLAMID® Halbzeuge (Vollstäbe, Platten und Rohre aus PA, POM, PET, PEI, PEEK, PBT) im Extrusionsverfahren und Gusspolyamid her und war global die erste Firma, die ...

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Firmensitz

Zell-Metall GmbH Engineering Plastics
Schulstraße 16
5710 Kaprun
Österreich
+4365478417
+4365478890
office@zellamid.com
http://www.ZELLAMID.com
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