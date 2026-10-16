Zell-Metall GmbH Engineering Plastics
Kurze Info über uns
Kernkompetenz sind thermoplastische technische Kunststoff-Halbzeuge für die spanabhebende Bearbeitung.
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Zell-Metall Engineering Plastics stellt seit 1955 ZELLAMID® Halbzeuge (Vollstäbe, Platten und Rohre aus PA, POM, PET, PEI, PEEK, PBT) im Extrusionsverfahren und Gusspolyamid her und war global die erste Firma, die ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Zell-Metall GmbH Engineering Plastics
Schulstraße 16
5710 Kaprun
Österreich
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