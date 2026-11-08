AVIATION FORUM 2026 in München

Europas führende Managementkonferenz für die Luftfahrtindustrie - heuer wieder in München - mit dabei ist wieder ADVANTAGE AUSTRIA mit einer Gruppe von österreichischen Unternehmen

Die Veranstaltung bietet unter anderen ein 2-tägiges Konferenzprogramm mit führenden Vertretern und Vertreterinnen der Luftfahrtindustrie unter dem diesjährigen Motto „Exzellenz in der Luftfahrt in einer dynamischen Welt gestalten: Belastbare Abläufe, intelligente Technologien und strategische Zusammenarbeit".





ADVANTAGE AUSTRIA wird wieder mit dabei sein und bietet hochkarätige Expertise zum Thema von 13 österreichischen Ausstellern unter dem Dach von ADVANTAGE AUSTRIA Deutschland.





Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei ADVANTAGE AUSTRIA.