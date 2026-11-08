AVIATION FORUM 2026 in München
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München
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Die Veranstaltung bietet unter anderen ein 2-tägiges Konferenzprogramm mit führenden Vertretern und Vertreterinnen der Luftfahrtindustrie unter dem diesjährigen Motto „Exzellenz in der Luftfahrt in einer dynamischen Welt gestalten: Belastbare Abläufe, intelligente Technologien und strategische Zusammenarbeit".
ADVANTAGE AUSTRIA wird wieder mit dabei sein und bietet hochkarätige Expertise zum Thema von 13 österreichischen Ausstellern unter dem Dach von ADVANTAGE AUSTRIA Deutschland.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei ADVANTAGE AUSTRIA.
Treffen Sie 14 österreichische Unternehmen
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Teilnehmende Firmen
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bionic surface technologies GmbH
bionic surface technologies entwirft und entwickelt bionische Oberflächen zur Verringerung des Luftwiderstandes. Diese Technologie kann für unterschiedliche technische Anwendungen eingesetzt werden, etwa bei Windkraftwerken, Flugzeugen oder im Sportbereich. Der Kern der Geschäftsidee ist eine Folie mit einer ...
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FerRobotics Compliant Robot Technology GmbH
FerRobotics ist weltweit führend in der Entwicklung und dem Vertrieb flexibler und intelligenter Roboterelemente. Als Technologieführer bietet das Unternehmen hochkarätiges Expertenwissen und fundierte Erfahrung in der flexiblen Automatisierung. Mit der patentierten Active Compliant Technology liefert FerRobotics ...
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Schunk Carbon Technology GmbH
Schunk Carbon Technology GmbH, Teil der Schunk Group, entwickelt und fertigt Produkte aus Kohlenstoff. Die Business Unit Transit Systems ist Experte für sichere und zuverlässige Stromübertragung. Von der Bahntechnik über Windkraftanlagen sorgen die Kohlebürsten, Schleifstücke, Erdungssysteme und viele weitere ...
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