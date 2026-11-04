Anfahrt Büro München

Das Büro befindet sich im Zentrum von München zwischen Odeonsplatz und Siegestor.



Anreise mit dem PKW

Von der A8 aus Salzburg kommend

Von der A9 vom Flughafen kommend

Anreise mit dem Zug

Ankunft München Hauptbahnhof, von dort mit allen S-Bahnen in Richtung Ostbahnhof bis Karlsplatz (Stachus) - und von dort mit der U4 (Richtung Arabellapark) oder der U5 (Richtung Neuperlach) bis Station Odeonsplatz - bzw. Marienplatz - und von dort mit der U3 (Richtung Moosach) oder der U6 (Richtung Garching) bis Station Odeonsplatz.

Anreise mit dem Flugzeug

Ankunft Flughafen München, von dort (Endstation der S-Bahn) mit den Linien S1 oder S8 zum Karlsplatz (Stachus) oder zum Marienplatz, U-Bahn s.o.

Öffentliche Verkehrsmittel

Hier finden Sie die Netzpläne der Stadt München für U- und S-Bahn.

Parkplätze

Alles rund um das Parken in München.

Parkhäuser und Parkplätze in München.

